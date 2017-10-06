Косово – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45

6 октября в Шкодере на стадионе «Лоро Боричи» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Косово и Украины (группа I). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Косово – Украина.
Встречу 06.09.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с рефери Крейгом Поусоном.
Ранее команды встречались всего лишь раз 9 октября 2016 года в Кракове, и тогда матч завершился уверенной победой Украины со счётом 3:0. В рейтинге ФИФА команды разделяют 160 других сборных: Украина – на 24-м месте, а Косово – на 184-м.
Сборная Украины лишилась Цыганкова в преддверии матча с Косово