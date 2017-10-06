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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными

6 октября 2017, пятница. 11:18 Футбол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал условия в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Боливией (0:0) бесчеловечными. Бразильцы играли на высоте 3700 метров над уровнем моря, а после матча восстанавливались с помощью кислородных масок.

«Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — всё плохо. Но мы остались довольны выступлением команды даже в таких условиях», — говорится в сообщении.

Сборная Бразилии досрочно гарантировала себе место на чемпионате мира, который следующим летом пройдёт в России.

Фото также доступно в «инстаграме» Неймара.

Игрокам сборной Бразилии выдали кислородные маски для восстановления
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Боливии - Футбол Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Неймар Фото ЧМ-2018
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