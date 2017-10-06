Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал условия в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Боливией (0:0) бесчеловечными. Бразильцы играли на высоте 3700 метров над уровнем моря, а после матча восстанавливались с помощью кислородных масок.
«Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — всё плохо. Но мы остались довольны выступлением команды даже в таких условиях», — говорится в сообщении.
Сборная Бразилии досрочно гарантировала себе место на чемпионате мира, который следующим летом пройдёт в России.
Фото также доступно в «инстаграме» Неймара.
Игрокам сборной Бразилии выдали кислородные маски для восстановления