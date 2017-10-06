Моуринью: сейчас чувствую себя гораздо более классным тренером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в настоящее время он переживает лучший период в тренерской карьере. Ранее португалец работал с «Порту», «Челси», «Реалом» и «Интером».
«Сейчас чувствую себя гораздо более классным тренером, потому что я по-другому контролирую эмоции, по-другому взаимодействую с трудностями, которые встают на моём пути. Я чувствую себя более зрелым», — цитирует 54-летнего специалиста португальское издание Record.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после семи туров лидирует вместе с «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.
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