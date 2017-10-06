Сборная России в полном составе готовится к матчу с Южной Кореей

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Южной Кореи. Сегодняшнее занятие национальная сборная начала в полном составе, включая восстанавливающегося после травмы полузащитника ЦСКА Александра Головина, который продолжит занятие уже по индивидуальной программе.
Матч Россия — Южная Корея состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
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