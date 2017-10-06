«Ливерпуль» откроет трибуну Далглиша перед игрой с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» объявил, что церемония открытия одной из трибун на домашнем стадионе «Энфилд» в честь легендарного футболиста мерсисайдского клуба Кенни Далглиша пройдёт перед матчем 8-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 14 октября. Отныне трибуна «Сентенери Стэнд» будет называться «Кенни Далглиш Стэнд».
Далглиш перешёл в «Ливерпуль» в 1977 году, сыграл 515 матчей и забил 172 гола. В 1985 году стал играющим тренером. В качестве игрока и тренера красных он в общей сложности восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды побеждал в Кубке чемпионов, дважды в Кубке Англии и пять раз в Кубке лиги. В 1991 году Далглиш покинул клуб. В 2011 году Далглиш вновь возглавил «Ливерпуль» и в 2012 году выиграл Кубок Лиги, но был отправлен в отставку.
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