Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что турецкие футболисты немецкого клуба, среди которых Эмер Топрак и Нури Шахин, не верят в выход украинской команды на чемпионат мира 2018 года. В ответ Ярмоленко пошутил, что купит Шахину билет на трибуну, если он хочет попасть на мировое первенство.
«Часто общаюсь с турками, у нас ведь сейчас много общих тем, учитывая наше соперничество в отборочной группе. Шахин, Топрак говорят, что Украина не попадёт на чемпионат мира. Я же сказал Шахину, что если он сильно хочет быть на мундиале, то я куплю ему зрительский билет в VIP-ложу (смеётся). Ребята с чувством юмора», — цитирует Ярмоленко «Команда № 1».
Сборная Украины за два тура до конца квалификации, набрав 14 очков, занимает 4-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».