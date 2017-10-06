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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну

6 октября 2017, пятница. 12:20 Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что турецкие футболисты немецкого клуба, среди которых Эмер Топрак и Нури Шахин, не верят в выход украинской команды на чемпионат мира 2018 года. В ответ Ярмоленко пошутил, что купит Шахину билет на трибуну, если он хочет попасть на мировое первенство.

«Часто общаюсь с турками, у нас ведь сейчас много общих тем, учитывая наше соперничество в отборочной группе. Шахин, Топрак говорят, что Украина не попадёт на чемпионат мира. Я же сказал Шахину, что если он сильно хочет быть на мундиале, то я куплю ему зрительский билет в VIP-ложу (смеётся). Ребята с чувством юмора», — цитирует Ярмоленко «Команда № 1».

Сборная Украины за два тура до конца квалификации, набрав 14 очков, занимает 4-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».

Ярмоленко: есть много недоброжелателей, которые ждут, когда я сыграю плохо
Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Сборная Турции — Футбол Андрей Ярмоленко Нури Шахин ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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