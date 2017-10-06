Актёр сериала «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау принял участие в благотворительной акции «Челси» в Таиланде. Об этом говорится на официальном сайте лондонского клуба.
В Бангкоке были организованы несколько турниров с целью привлечь внимание к вопросу расширения прав женщин. В мероприятии приняли участие более 1000 человек, включая 16 женских команд со всего Таиланда.
Специальный гость Николай Костер-Вальдау, который является послом доброй воли ООН, выступил в качестве рефери.
«Хочу поблагодарить «Челси» и их фонд за потрясающую поддержку, которую они предоставляют здесь, в Азии, помогая общинам и используя для этого прекрасную игру футбол, чтобы объединить людей», — сказал актёр.
Актер «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции «Челси» в Таиланде