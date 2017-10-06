100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Актер «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции «Челси» в Таиланде

6 октября 2017, пятница. 12:37 Футбол

Актёр сериала «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау принял участие в благотворительной акции «Челси» в Таиланде. Об этом говорится на официальном сайте лондонского клуба.

В Бангкоке были организованы несколько турниров с целью привлечь внимание к вопросу расширения прав женщин. В мероприятии приняли участие более 1000 человек, включая 16 женских команд со всего Таиланда.

Специальный гость Николай Костер-Вальдау, который является послом доброй воли ООН, выступил в качестве рефери.

«Хочу поблагодарить «Челси» и их фонд за потрясающую поддержку, которую они предоставляют здесь, в Азии, помогая общинам и используя для этого прекрасную игру футбол, чтобы объединить людей», — сказал актёр.

Актер «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции «Челси» в Таиланде

Актер «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции «Челси» в Таиланде

Фото: www.chelseafc.com
Источник: Официальный сайт ФК "Челси" Сообщить об ошибке
Теги
Челси Фото
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
13:25 Черчесов: фамилии Смолова и Кокорина громкие, но не зацикливайтесь на именах
13:24 Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей
13:18 Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такую роскошь
13:14 Акинфеев — об ошибке в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: я прошлым не живу
13:10 Черчесов: Лунёв и другие вратари — охотники, им нужно догонять Акинфеева
13:07 Акинфеев — о конкуренции с Лунёвым: место в сборной никому не гарантировано
13:02 Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном
13:02 Хайнкес должен приступить к работе в «Баварии» 9 октября
12:49 Берлускони: не понимаю трансферную кампанию «Милана»
12:47 Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры
12:45 Испания – Албания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
12:37 Актер «Игры престолов» поучаствовал в благотворительной акции «Челси» в Таиланде
12:30 Футболистки ижевского «Торпедо» запустили первую краудфандинговую кампанию
12:20 Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну
12:06 «Ливерпуль» откроет трибуну Далглиша перед игрой с «Манчестер Юнайтед»
11:58 Турция – Исландия: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
11:46 Дель Пьеро: «Наполи» может побороться за скудетто, «Ювентус» стал более уязвим
11:42 Ротань: на Украине набрасываются на молодых игроков, ругают их по делу и нет
11:39 Головин работает по индивидуальной программе за день до матча с Южной Кореей
11:23 Моуринью: сейчас чувствую себя гораздо более классным тренером
11:18 Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными
11:06 Косово – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
10:59 Игрокам сборной Бразилии выдали кислородные маски для восстановления
10:52 Пандев — о матче с командой Италии: сборной Македонии нечего терять
10:50 Эрнани дисквалифицирован на два матча в чемпионате Франции
10:27 Амаури: Гвидолин в «Палермо» направил на нас винтовку, чтобы мотивировать
10:19 Коноплянка: скорее всего, я никогда не стану классным защитником
10:04 Рауш: в сборной в основном называют Костей, но некоторые Кокой, как в Германии
10:03 Президент «Атлетико»: сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов
09:41 Хуммельс: сборная Германии заслужила победу над Северной Ирландией
09:31 Рауш: мои партнёры по клубам всегда знали, что я — русак из Сибири
09:18 Грозный: сборная Украины хочет попасть на ЧМ-2018, несмотря на разные разговоры
09:14 «ПСЖ» может купить Алексиса и расстаться с Кавани
09:04 Россия U21 – Австрия U21: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 15:00
09:02 Тренер Словении Катанец: возможно, Англия не заслужила победу, но они забили гол
09:01 Хави: кажется, Рауля сделали виновником того, что сборная Испании не побеждала
08:48 Игрок сборной Аргентины Гаго из-за травмы выбыл из строя на 6-8 месяцев
08:44 Хитцфельд: «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом
08:42 Гнабри: ничуть не раскаиваюсь в том, что играю за «Хоффенхайм»
08:18 Тренер сборной Чили Пицци: уверены, мы сможем конкурировать с Бразилией
08:18 Экс-игрок «Барселоны» уверен, что Пике предан сборной Испании
07:48 Лёв и Хитцфельд считают, что Хайнкес был бы очень полезен «Баварии»
07:47 Фил Невилл: в ходе квалификации ЧМ-2018 сборная Англии прихрамывала
07:46 Вальдано: Бэйл нуждается в игровой практике, но постоянно начинает с нуля
07:28 Жером Боатенг: Хайнкес был бы лучшим решением для «Баварии»
Все новости RSS
Партнерский контент