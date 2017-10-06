Испания – Албания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45

6 октября в Аликанте на стадионе «Хосе Рико Перес» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Испании и Албании (группа G). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Испания – Албания.
Встречу 06.09.2017 рассудит российская бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Еськовым.
Ранее команды встречались шесть раз, и во всех шести матчах победила Испания. Последняя встреча команд состоялась 9 октября 2016 года в Шкодере, и сборная Испании одержала победу со счётом 2:0. В рейтинге ФИФА команды занимают 11-е (Испания) и 66-е (Албания) места.
Болельщики сборной Испании считают, что Пике не должен защищать её цвета