Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в товарищеском матче с Южной Кореей (7 октября). Участие в поединке с Ираном (10 октября) также под вопросом. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Шансов, что Головин завтра сыграет, нет. Если почувствуем, что у него и в Казани сыграть минимальные шансы, то даже не будем с собой брать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — в 17:00 мск.