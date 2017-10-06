Акинфеев — о конкуренции с Лунёвым: место в сборной никому не гарантировано

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии завтрашнего товарищеского матча со сборной Южной Кореи в Москве ответил на вопрос, как он относится к конкуренции в национальной команды с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым.
«Я коллег никогда не комментирую, вы это знаете. Приоритет выбора первого номера — у тренерского штаба. Сборная — не клуб, где можно скорректировать свою игру, здесь нужно быть лучшим всегда. Так что место в сборной никому не гарантировано», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Мутко: Акинфеев — лучший вратарь России, а вся эта статистика — ерунда