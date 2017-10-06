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Акинфеев — о конкуренции с Лунёвым: место в сборной никому не гарантировано

6 октября 2017, пятница. 13:07 Футбол

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии завтрашнего товарищеского матча со сборной Южной Кореи в Москве ответил на вопрос, как он относится к конкуренции в национальной команды с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым.

«Я коллег никогда не комментирую, вы это знаете. Приоритет выбора первого номера — у тренерского штаба. Сборная — не клуб, где можно скорректировать свою игру, здесь нужно быть лучшим всегда. Так что место в сборной никому не гарантировано», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Мутко: Акинфеев — лучший вратарь России, а вся эта статистика — ерунда
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Андрей Лунёв Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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