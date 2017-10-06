Черчесов: Лунёв и другие вратари — охотники, им нужно догонять Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о том, кто должен быть первым номером в национальной сборной, отметил, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв и другие голкиперы — охотники, которым нужно догонять основного вратаря сборной и ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Очень хорошо, что этот вопрос поднимается. Но в сборной должна быть определённая иерархия. Мы за всеми следим и рады, что не только Лунёв, но и другие футболисты прогрессируют. Они — охотники, Акинфеева им нужно догонять. Это нормальная ситуация и для нас, и, думаю, для самого Игоря», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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