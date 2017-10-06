Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии завтрашнего товарищеского матча с командой Южной Кореи в Москве рассказал, что будет использовать все шесть разрешённых по регламенту замен в предстоящей встрече.
«Мы играем на третий день, а не на четвёртый, как обычно. Мы имеем это ввиду, но пока об Иране не думаем. Многие футболисты из ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» проводят очень много матчей. Так что будем использовать все 6 замен для поддержания баланса, темпа и тонуса игроков. Если заметили, мы даже на тренировке мы варьируем состав.
Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, то мы наигрываем обе формации. С Кореей предпочтение будет, скорее всего, отдано схеме с тремя центральными», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.