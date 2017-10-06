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Черчесов: фамилии Смолова и Кокорина громкие, но не зацикливайтесь на именах

6 октября 2017, пятница. 13:25 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о том, есть ли шанс увидеть связку Фёдор Смолов — Александр Кокорин в ближайших матчах, призвал не зацикливаться на именах. Напомним, что сборная России готовится к контрольной встрече с командой Южной Кореи, которая состоится 7 октября.

«Конечно, фамилии Смолова и Кокорина звучат громко. Но главное — вам не нужно зацикливаться на именах. Моя задача — чтобы в сборной России появлялись новые лица. Так что у меня ещё есть время определиться с составом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея.

Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол ФК Зенит ФК Краснодар Александр Кокорин Станислав Черчесов Фёдор Смолов товарищеские матчи
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