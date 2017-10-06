В отношении БАТЭ было открыто дисциплинарное дело по итогам матча с лондонским «Арсеналом» во втором туре группового турнира Лиги Европы. Встреча состоялась 28 сентября и завершилась в пользу лондонцев (4:2).
Во время матча на поле выбежал болельщик белорусской команды, в связи с чем было открыто дело. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Рассмотрено оно будет 19 октября на заседании управления по контролю, этике и дисциплине УЕФА.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении БАТЭ по итогам матча с «Арсеналом»
Фото: Championat.com
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