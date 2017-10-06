Италия – Македония: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45

6 октября на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Италии и Македонии (Группа G). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Италия – Македония.
Встречу 06.09.2017 рассудит португальская бригада арбитров во главе с рефери Тьягу Мартиншем.
Ранее команды встречались только один раз 9 октября 2016 года в Скопье, тогда сборные провели очень результативную игру, которая завершилась победой Италии со счётом 3:2. В рейтинге ФИФА команды находятся далеко друг от друга: Италия – 17-е место, Македония – 103-е место.