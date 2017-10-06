Геркус: совету директоров «Локомотива» донесли озабоченность по ФФП

Президент «Локомотива» Илья Геркус после совета директоров рассказал, какие темы обсуждались на сегодняшнем совете.
«Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров „Локомотива“ доволен результатами. Менеджмент клуба донёс до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее Геркус рассказал, что «Локомотив» балансирует на грани выполнения условий фэйр-плей. После 12 туров московская команда занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
Видео с Ильёй Геркусом можно посмотреть на «Чемпионате».
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