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Геркус: совету директоров «Локомотива» донесли озабоченность по ФФП

6 октября 2017, пятница. 14:02 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус после совета директоров рассказал, какие темы обсуждались на сегодняшнем совете.

«Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров „Локомотива“ доволен результатами. Менеджмент клуба донёс до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее Геркус рассказал, что «Локомотив» балансирует на грани выполнения условий фэйр-плей. После 12 туров московская команда занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Видео с Ильёй Геркусом можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Илья Геркус Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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