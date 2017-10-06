Кроос не поможет сборной Германии в матче с Азербайджаном

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос угодил в лазарет. Об этом говорится на официальном сайте немецкого футбольного союза. Накануне Кроос отыграл 90 минут в матче квалификации ЧМ-2018 с Северной Ирландией (3:1). После игры у полузащитника были выявлены проблемы с ребром. Восстановление Тони Кроос продолжит уже в расположении «Реала».
«Мы знаем, кто такой Кросс и какое значение он имеет для национальной команды. Всегда опираемся на него, и очень важно, чтобы в следующем году он был в хорошем состоянии и здоров», — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
Матч Германия – Азербайджан состоится 8 октября.
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