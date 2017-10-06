Экс-игрок «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью приговорён к семи месяцам тюрьмы

Защитник Рикарду Карвалью, ныне выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ», приговорён к семи месяцам лишения свободы. Об этом сообщил «твиттер» Football Espana.
Такой приговор вынесен в связи с нарушением уплаты налогов за имиджевые права в период выступлений за «Реал» с 2011 по 2012 год. При этом по испанским законам наказание до двух лет лишения свободы может отбываться условно.
Помимо «Реала» Карвалью также выступал за «Порту», «Челси» и «Монако». В активе футболиста 89 матчей за сборную Португалии.
Налоговая служба Испании запросила у СМИ документы, связанные с футболистами