Вернблум: хочу вернуться как можно быстрее, но рана должна полностью затянуться

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как проходит восстановление после травмы и когда стоит ждать его возвращения на поле. Повреждение 31-летний швед получил в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Дела уже лучше. У ЦСКА впереди очень важные матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Вы ведь сейчас спросите, когда меня ждать на поле, верно? Конечно, я хочу быть в строю как можно быстрее. Но для этого рана должна полностью затянуться. Пока она открыта, такова ситуация на сегодняшний день. Проще говоря, в данный момент не могу ни играть, ни тренироваться. Сейчас я работаю, чтобы вновь появиться на поле. Я скоро вернусь», — рассказал Вернблум в интервью Bobsoccer.
Вернблум: спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь