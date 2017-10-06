Зобнин в ближайшую неделю начнёт тренироваться в общей группе с ограничениями

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как продвигается реабилитация Романа Зобнина, и сообщил, что полузащитник начнёт тренироваться в общей группе в ближайшую неделю.
«Восстановление идёт с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвётся в бой. В ближайшее время Роман начнёт частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку ещё предстоят некоторые изометрические исследования, в частности проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.
Так быстро восстановиться позволяет прежде всего прекрасная техника операции. Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Всё вместе дало такой результат. В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, всё нужно тщательно взвешивать.
Опасность рецидива всегда существует у футболиста, который перенёс операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.
Зобнин начнёт тренироваться в общей группе в ближайшую неделю. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул», — сказал Вартапетов.