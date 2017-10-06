Бартомеу: Иньеста заслужил пожизненный контракт, он эталон для будущих поколений

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал решение подписать пожизненный контракт с 33-летним полузащитником Андресом Иньестой. Действующее соглашение футболиста с испанским грандом в силе до лета 2018 года.
«Иньеста – это особенный момент, впервые «Барселона» предложила пожизненный контракт. Андрес заслужил этот контракт. Он является эталоном для будущих поколений», — цитирует Бартомеу Football Espana.
Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. За это время хавбек провёл 639 матчей, в которых отметился 55 голами. Является капитаном команды с лета 2015 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года с 12 лет и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.
Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры