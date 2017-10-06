Иньеста: буду играть в «Барселоне», пока моё тело и ум не скажут – хватит

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который достиг с каталонцами договорённости о пожизненном контракте, прокомментировал принятое решение.
«Это особенный день. «Барселона» увидела меня, вырастила и позволила развиваться. Быть капитаном великого клуба – удивительная привилегия. Я люблю «Барселону» и буду играть здесь до тех пор, пока моё тело и ум не скажут – хватит. Не могу представить себя нигде, кроме «Барселоны». Об этом я говорил много раз до сегодняшнего дня и скажу после.
Новый контракт наполняет меня гордостью, радостью и счастьем. Хочу удачно провести сезон и выиграть больше трофеев. Никогда не говорил с тренером о том, рассчитывает он на меня или нет, я знаю, на что способен.
Не могу описать свои эмоции. Я пришёл в «Барселону» в 12 лет, а сегодня мне 33 года», — цитирует Иньесту Football Espana.
Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. За это время хавбек провёл 639 матчей, в которых отметился 55 голами. Является капитаном команды с лета 2015 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года с 12 лет и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.