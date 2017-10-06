В «Локомотиве» назвали бредом сообщения СМИ о расставании со Штоффельсхаусом

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о прошедшем сегодня совете, отметив, что на нём не рассматривался вопрос о дальнейшей деятельности спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Ранее издание «Известие» сообщало, что по итогам заседания совета директоров не исключено принятие решения о прекращении сотрудничества со Штоффельсхаусом и скаутом Вилли Кронхардтом.
«Совет директоров рассмотрел внутренние вопросы деятельности клуба. Как всегда, обсуждение прошло в конструктивной обстановке, были приняты все необходимые решения. Первым вопросом мы рассмотрели то, как прошли первые 12 туров. Члены совета директоров выразили удовлетворение текущей игрой команды, а также приняли определённые решения, чтобы клуб и дальше радовал болельщиков.
Информация, что на заседании должна была рассматриваться дальнейшая деятельность Штоффельсхауса, абсолютно не соответствует действительности. Некоторым корреспондентам, прежде чем что-то придумать, можно просто позвонить и спросить. За бред, рождённый в голове некоторых людей, я не хочу отвечать. Такое вообще даже близко не планировалось», — сказал Мещеряков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.