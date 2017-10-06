Мещеряков: в «Локо» с бюджетом всё нормально, команда играет, зарплату платят

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал по поводу ситуации с бюджетом московской команды. Ранее президент «железнодорожников» Илья Геркус после совета директоров сообщил, что менеджмент клуба донёс до совета свою озабоченность по финансовому фэйр-плей.
«У нас с бюджетом всё нормально, но эту работу нужно вести всегда в правильном направлении. Мы это и рассматривали. Если команда играет, зарплату платят, то, значит, в бюджет мы укладываемся", — отметил Мещеряков.
Также глава совета директоров московского «Локомотива» рассказал, что не считает сейчас в команде главной звездой полузащитника Мануэла Фернандеша.
«Фернандеш не главная звезда. Главная звезда — это команда. Это коллектив, который выходит на поле и бьётся. Если в этом отлаженном механизме какие-то шестерёнки начинают не работать, то машина дальше не поедет.
Что касается Сёмина, то результат на табло. Совет директоров всегда оценивает работу тренера именно по результату», — сказал Мещеряков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.