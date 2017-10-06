Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко присутствует на матче отборочного этапа молодёжного чемпионата Европы 2019 года между командами России и Австрии. Встреча началась в 15:00 по московскому времени на стадионе «Октябрь».
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, также на игре присутствуют генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент РФПЛ Сергей Прядкин и заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча Россия U21 – Австрия U21.
Мутко присутствует на матче молодёжных сборных России и Австрии
Фото: «Чемпионат»
Мутко присутствует на матче молодёжных сборных России и Австрии
Фото: «Чемпионат»