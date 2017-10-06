«Локомотив» установит на «РЖД Арене» систему видеоповторов

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе московской команды — «РЖД Арене» — будет установлена система видеоповторов. Такое решение было принято сегодня, 6 октября, на заседании совета директоров столичного клуба.
Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.
«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на „РЖД Арене“. Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — цитирует Геркуса ТАСС.
Фурсенко: поддерживаю введение видеоповторов, но судья не должен отвлекаться