Кокорин: с аргентинцами общаемся жестами, по-английски элементарного не знают

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что в стане петербургского клуба он общается с аргентинскими футболистами в основном с помощью жестов, так как южноамериканские игроки имеют проблемы как с русским, так и с английским языками.
«С аргентинцами получается общаться, и они этого хотят, но они плохо разговаривают на английском, что для всех нас стало удивлением. Они разговаривают на каком-то своём, они испаноговорящие, этот барьер чуть-чуть мешает. Они все компанейские, но мы общаемся практически жестами, потому что они элементарные слова по-английски не понимают», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».
В составе «Зенита» сейчас выступают пятеро аргентинцев: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.