Кокорин: Манчини строгим не назову. Слишком уверенный в себе, профессионал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как ему работается под руководством Роберто Манчини в питерском клубе, назвав итальянского специалиста профессионалом.
«Строгим я Манчини точно не назову. Слишком уверенный в себе, профессионал своего дела. Не кричит, спокойно всё объясняет. Может, пока просто ситуаций таких не было, пока всё спокойно.
Луческу — эмоциональный мужчина, любил покричать. Но покричать не в том плане, чтобы кого-то обидеть. У него такая манера — докричаться до футболистов, подсказать. Но, играя рядом с ним, всё время его слушать было как-то… Но он хороший дядька!
Мне ближе, когда тренер рассказал тактику на игру, рассказал, что от меня хочет, и больше меня не трогает. Все свои ошибки я сам прекрасно понимаю. И есть для этого теория. А во время матча меня лучше вообще не трогать», — рассказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».