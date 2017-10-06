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Кокорин: будет Дзюба забивать — вызовут в сборную, у нас мало хороших форвардов

6 октября 2017, пятница. 15:59 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказал мнение по поводу невызова своего одноклубника Артёма Дзюбы в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Южной Кореи и Ирана.

«Думаю, Артём расстроен, что его не вызвали в сборную. Все расстраиваются, когда не получают приглашение в национальную команду. Но думаю, он получит вызов, если будет играть и забивать. У нас мало хороших форвардов.

Мы с ним сейчас переписываемся, у него хорошее настроение. Он занимается своей ногой, которая у него продолжает болеть. Лечится.

Наверное, летом он хотел уйти из „Зенита“, так как хотел играть. Всё-таки чемпионат мира на носу. Естественно, если ему будут предоставлять место, как он сейчас играет в „Зените“ в последнее время, то речи об уходе не может быть. У него семья тут живёт, бессмысленно куда-то уходить, тем более это самая сильная команда. Но когда он не играл, это его чуть-чуть сбило», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

Кокорин: фактически я уговорил Дзюбу не уходить из «Зенита»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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