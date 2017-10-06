Матч между сборными Новой Зеландии U17 и Турции U17 был остановлен из-за собаки

Матч юношеского чемпионата мира между Новой Зеландией U17 и Турцией U17, который проходит в Индии, был остановлен из-за выбежавшей на поле собаки. Произошло это на 61-й минуте, при счёте (1:1), который в оставшееся время больше не менялся.
На 19-й минуте Ахмед Кутуджу вывел Турцию вперёд, но на 58-й минуте Макс Мата восстановил равенство в счёте (1:1). Он же на 95-й минуте был удалён за второе предупреждение.
Видео, на котором собака выбежала на поле, можно посмотреть на официальной странице «Евроспорта» в «Твиттере».