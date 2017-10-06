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Кормильцев: отставка Тукманова из «Торпедо» станет закономерной

6 октября 2017, пятница. 16:47 Футбол

Бывший капитан «Торпедо» Сергей Кормильцев прокомментировал новость о том, что у московского клуба сменился владелец. Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Кормильцев считает, что отставка Александра Тукманова закономерна.

«Я рад смене владельца «Торпедо». Всё, что способствует возрождению великой команды, приветствуется. Хочется, чтобы это было на долгие годы. Пусть новое руководство вернёт славу «Торпедо» в московском и российском футболе. Считаю, что это хорошая новость сегодняшнего дня.

Что касается возможной отставки президента «Торпедо» Александра Тукманова, то мы с ним не пересекались в клубе. Однако вижу, какой негативный фон идёт от отношений президент – болельщики. Да и результаты и положение команды говорят сами за себя. Все факты сейчас против Тукманова. Наверное, его отставка станет закономерной.

Будем ждать возвращения «Торпедо» на футбольный российский Олимп. Я очень переживаю за команду, как и все, кто имеет к ней отношение. Слежу за результатами, сморю трансляции в Интернете, а хочется делать это по телевизору. Желаю удачи «Торпедо» и самых высоких результатов», — сказал Кормильцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Российский бизнесмен Авдеев стал новым владельцем московского «Торпедо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Торпедо М Александр Тукманов
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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