Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён поделился ожиданиями от предстоящего выездного товарищеского матча с командой России. Встреча состоится 7 октября в Москве.
«Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Всё это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра. Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату.
Что касается тактики и стратегии, вы сможете увидеть всё в завтрашней игре. Ни один спортсмен или команда не являются совершенными, но в течение двух дней в Москве наша команда напряжённо отрабатывала атаки, чтобы забить голы. Известно, что у сборной России сильная защита. Если их состав будет основным, забить будет нелегко, но мы приложим все усилия, чтобы забить", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.