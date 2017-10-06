«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Промесу

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вновь попал в сферу интересов «Ливерпуля». Мерсисайдцы следили за голландцем осенью и зимой прошлого года и теперь снова решили вернуться к варианту с 25-летним хавбеком. Об этом сообщает Transfer Market Web.
Ранее в услугах Квинси Промеса также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Контракт полузащитника сборной Нидерландов со «Спартаком» действует до лета 2021 года.
Квинси Промес играет за красно-белых с августа 2014 года, куда перешёл из «Твенте». По данным Transfermarkt, голландец оценивается в € 20 млн.
Вейналдум: Промес может помочь «Ливерпулю». Хочу, чтобы он перешёл к нам