Жигулёв: молодёжная сборная России заслужила победу в тяжёлом матче с Австрией

Полузащитник молодёжной сборной России Илья Жигулёв прокомментировал домашнюю победу над командой Австрии (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Остались положительные впечатления, потому что выиграли в таком тяжёлом матче. Сегодня уже порадовались, а завтра надо возвращаться к работе, восстанавливаться и готовить к Сербии. Не скажу, что сегодня нам было проще, чем в прошлых матчах квалификации. Поле не позволяло играть ни нам, ни австрийцам, поэтому на первый план вышли морально-волевые качества. Было очень сложно, но мы заслужили эту победу. Всех хочу поздравить.
Мне показалось, что пенальти был. Тренер австрийцев не согласен? Нужно посмотреть повтор. То, что меня выделил тренер австрийцев, неожиданно, конечно (смеётся). Приятно, что отметил. Я капитан команды и должен заводить партнёров по сборной. Хорошо, что игроки были заряженными. За счёт этого характера мы и выиграли", — заявил Жигулёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.