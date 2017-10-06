Митрюшкин: в следующих матчах молодёжная сборная ещё покажет, на что способна

Голкипер молодёжной сборной России Антон Митрюшкин поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы—2019 U21 с командой Австрии. Российская команда в Москве одержала победу с минимальным счётом, единственный гол с пенальти забил Рифат Жемалетдинов.
«Из-за погоды поле было не самого лучшего качества. Из-за такого газона было тяжело играть. Но мы проявили бойцовский характер, бились и взяли три очка, и они очень важны для нас. В следующих играх ещё покажем, на что способны.
После разминки тренер предупредил и мы с ребятами решили, что через меня не надо часто играть, потому что штрафная очень скользкая и был риск поскользнуться. Хорошо, что этого не произошло и что те моменты, которые были, я выбивал спокойно.
Самыми опасными у австрийцев были фланги. Но мы знали об этом, готовились и смогли предотвратить это. Австрия — хорошая команда, идущая на первом месте в группе. По прошлым отборочным тоже такое впечатление оставляли, пусть и была другая команда. Стиль игры Австрии я знаю, и мы будем продолжать бороться с ними.
В некоторых моментах можно было придержать мяч, но 1:0 — очень опасный счёт. Как и поле. Поэтому старались не садиться в оборону, а продолжать атаковать. У нас ещё были моменты, могли забить, и было бы легче. Всех можно выделить сегодня. У меня было очень мало работы, защитники молодцы. Не позволяли создавать моменты у моих ворот. Вся команда — молодец.
Над Мелкадзе (за фол на нём был назначен пенальти в ворота австрийцев. — Прим. «Чемпионата») не шутили. Футбол — это маленькие хитрости решают исход игры. Но момента с пенальти я не видел, надо посмотреть повтор", — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.