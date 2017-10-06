На матч Россия – Южная Корея реализовано 20 тыс. билетов

За день до товарищеского матча Россия – Южная Корея реализовано 20 тыс. билетов. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Напомним, что матч между сборными России и Южной Кореи состоится 7 октября на московском стадионе «ВЭБ Арена», вместимость которого составляет 30 тыс. зрителей.
Предыдущий контрольный матч сборной России с московским «Динамо», вход на который на «Арену Химки» был бесплатным, посетили 15 980 зрителей (при вместимости 18 636).
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