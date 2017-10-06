Суаресу в ноябре будет сделана операция на колене

«Барселона» и нападающий Луис Суаресу договорились о том, что футболисту в ноябре будет сделана операция, сообщает Marca. Хирургическое вмешательство необходимо форварду для удаления синовиальной кисты из правого колена.
В «Барселоне» надеются, что сборная Уругвая обеспечит себе выход на чемпионат мира — 2018 и Суаресу не понадобится ехать в расположение национальной команды. Если всё пойдёт по плану, 30-летний нападающий будет восстанавливаться около двух-трёх недель, а значит пропустит только несколько матчей сине-гранатовых.
Луис Суарес: это привилегия – играть с лучшим футболистом мира