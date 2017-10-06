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Бубнов: РФПЛ можно будет расширить с появлением современных стадионов

6 октября 2017, пятница. 18:22 Футбол

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением об оптимальном количестве клубов в российской Премьер-Лиге.

«Оптимальный вариант для РФПЛ — 16 команд. Такое количество участников было оптимально и в советские времена, учитывая наш климат. Но, думаю, по мере того как будут строиться современные стадионы, лигу можно будет расширить. Хотя на сегодняшний день, исходя из финансового положения клубов, оптимальным был бы формат с 12 командами», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

Вопрос дня. Сокращение команд в РФПЛ: вы за или против?
Количество команд в РФПЛ может на пару лет сократиться до 14. Нужно ли Премьер-Лиге уменьшение? Отвечают эксперты и читатели.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бубнов РФПЛ
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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