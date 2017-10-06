В Молдавии наказали болельщика, выбежавшего на поле во время матча с Уэльсом

Комитет по этике Молдавской федерации футбола рассмотрел поступок болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 Молдавия — Уэльс (0:2), прошедшего 5 сентября на стадионе «Зимбру» в Кишинёве, сообщает «Молдавский футбол».
Комитет по этике признал Штефана Боровски персоной нон-грата на матчах, проводимых под эгидой Молдавской федерации футбола, а также на два года запретил болельщику доступ на матчи молдавских чемпионатов, а также международные матчи сборной, проводимые на стадионах страны.
Видео можно посмотреть в YouTube на канале Cristi Jardan.