УЕФА на два матча дисквалифицировал защитника «Бенфики» Андре Алмейду

Защитник «Бенфики» Андре Алмейда дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Такое решение приняла контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА в связи с красной карточкой, полученной игроком в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (0:5).
27-летний португалец в матче, который состоялся 27 сентября, получил прямую красную карточку за грубый фол.
Таким образом, Андре Алмейда пропустит оба матча группового этапа с «Манчестер Юнайтед», намеченные на 18 и 31 октября.
Напомним, что в группе A также выступает московский ЦСКА, который в Лиссабоне обыграл «Бенфику» со счётом 2:1.