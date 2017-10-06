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Семак получил премию за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот

6 октября 2017, пятница. 20:05 Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оказался в числе лауреатов ежегодной Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

Как сообщают «Вести.Ru», бывший футболист сборной России удостоен награды за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот в номинации «Персона».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 16 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Лауреатам будет вручена статуэтка, изображающая летящего аиста и беззащитного ребёнка, от известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова.

В 2016 году Семак с супругой удочерили девочку, которая стала восьмым ребёнком в семье.

Семак рассказал, почему решил удочерить девочку с ограниченными возможностями
Источник: Вести.Ru Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Сергей Семак
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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