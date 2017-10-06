ФИФА может сократить число пауз на матчи сборных, увеличив их продолжительность

ФИФА рассматривает возможность сокращения количества перерывов в национальных чемпионатах на матчи сборных, увеличив при этом их продолжительность. Об этом пишет BBC Sport. В международной федерации проводят консультации с целью найти баланс между интересами клубов и сборных.
В настоящее время в международном календаре, который свёрстан до 2024 года, существуют четыре перерыва в год для матчей сборных, каждая продолжительностью по две недели. Следующие две паузы в национальных чемпионатах пройдут в ноябре этого года и марте 2018-го.
Моуринью: я не люблю перерывы на матчи сборных, это плохо