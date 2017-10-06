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ФИФА может сократить число пауз на матчи сборных, увеличив их продолжительность

6 октября 2017, пятница. 22:10 Футбол

ФИФА рассматривает возможность сокращения количества перерывов в национальных чемпионатах на матчи сборных, увеличив при этом их продолжительность. Об этом пишет BBC Sport. В международной федерации проводят консультации с целью найти баланс между интересами клубов и сборных.

В настоящее время в международном календаре, который свёрстан до 2024 года, существуют четыре перерыва в год для матчей сборных, каждая продолжительностью по две недели. Следующие две паузы в национальных чемпионатах пройдут в ноябре этого года и марте 2018-го.

Моуринью: я не люблю перерывы на матчи сборных, это плохо
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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ФИФА
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