Болельщики сборной Испании освистывают Пике во время матча с Албанией

Болельщики сборной Испании освистывают защитника Херарда Пике во время матча с командой Албании в квалификации чемпионата мира 2018 года. Об этом пишет издание AS. Игрок «Барселоны» подвергся сильному свисту после первого же своего касания в игре. Матч проходит в Аликанте на стадионе «Хосе Рико Перес».
Ранее Пике открыто заявлял о поддержке проведения референдума о независимости Каталонии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Албания. Идёт первый тайм, счёт — 3:0 в пользу хозяев.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Punto Pelota.
Болельщики сборной Испании считают, что Пике не должен защищать её цвета