Лория: в России есть команды уровня сборной Уэльса — «Спартак», «Зенит»

Вратарь «Крыльев Советов» и сборной Грузии Георгий Лория в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поделился мнением о домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Уэльса (0:1), а также прокомментировал травму полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили.
«Это был тяжелый матч, мы проиграли. Но в плане игры мы нормально выступили, моменты создавали. Особенно во втором тайме. Он так быстро прошёл. Уэльс сел, может быть, они на счёт играли, но мы контролировали мяч.
Думаю, в чемпионате России есть команды уровня сборной Уэльса. Они вверху таблицы находятся. Те же «Спартак» и «Зенит». «Спартак» сейчас не совсем… Но есть конечно такие команды. Уэльс играет в типичный британский футбол, но моментами они чуть-чуть хотят более свободно через центр сыграть.
Конечно, я звонил Окриашвили. Разговаривали. Ему сейчас трудно. Только вернулся после травмы, забил гол, сыграл три игры. Был очень мотивирован, готовился. И такая неприятная вещь с ним случилась. Хотел бы с помощью СМИ поддержать его. Вся сборная поддерживает его, желает скорейшего восстановления и ждет возвращения", — сказал Лория.