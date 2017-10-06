Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе сборной Италии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Македонии, проводит свой 172-й матч за национальную команду.
Таким образом, 39-летний Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную, сравнявшись с Мухаммадом Ад-Даайе (Саудовская Аравия). Больше матчей за свои сборные провели только Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хусам Хасан (Египет, 178) и Ахмед Хасан (Египет, 184).
Буффон также обновил рекорд Европы по количеству матчей в составе национальной команды.
Буффон войдёт в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола