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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную

6 октября 2017, пятница. 22:19 Футбол

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе сборной Италии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Македонии, проводит свой 172-й матч за национальную команду.

Таким образом, 39-летний Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную, сравнявшись с Мухаммадом Ад-Даайе (Саудовская Аравия). Больше матчей за свои сборные провели только Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хусам Хасан (Египет, 178) и Ахмед Хасан (Египет, 184).

Буффон также обновил рекорд Европы по количеству матчей в составе национальной команды.

Буффон войдёт в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон
Новости. Чемпионат мира 2018
6 октября 2017, пятница
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