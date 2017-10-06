Каннаваро: «Ювентус» привык к победам, но хороший старт «Наполи» вселяет надежду

Бывший защитник «Наполи», «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о борьбе за скудетто в текущем сезоне чемпионата Италии.
«Ювентус», «Наполи», «Интер» и «Рома» могут бороться за титул до конца чемпионата. У «Ювентуса» и «Наполи» больше качества в игре. «Ювентус» уже привык к победам, но хороший старт «Наполи» вселяет надежду. Победа в чемпионате стала бы очень важной для «Наполи» и его фанатов», — цитирует Каннаваро Football Italia.
Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
Каннаваро: «Интер» и «Милан» будут бороться за высокие цели, но им нужно время