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Каннаваро: «Ювентус» привык к победам, но хороший старт «Наполи» вселяет надежду

6 октября 2017, пятница. 22:42 Футбол

Бывший защитник «Наполи», «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о борьбе за скудетто в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Ювентус», «Наполи», «Интер» и «Рома» могут бороться за титул до конца чемпионата. У «Ювентуса» и «Наполи» больше качества в игре. «Ювентус» уже привык к победам, но хороший старт «Наполи» вселяет надежду. Победа в чемпионате стала бы очень важной для «Наполи» и его фанатов», — цитирует Каннаваро Football Italia.

Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».

Каннаваро: «Интер» и «Милан» будут бороться за высокие цели, но им нужно время
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Интер Наполи Рома Ювентус Фабио Каннаваро
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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