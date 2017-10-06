РФС утвердил список кандидатов-арбитров от России в лист ФИФА на 2018 год

Бюро исполкома РФС на заседании 6 октября утвердило список кандидатов-арбитров от России в лист ФИФА на 2018 год.
В этот список вошли судьи Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков. В списке ассистентов значатся Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семёнов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунёв.
Вхождение в число арбитров ФИФА позволяет судить международные матчи.
Арбитр Карасёв: внутри всё кипит, очень надеемся попасть на ЧМ-2018