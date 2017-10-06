Широков покинул Комитет профессионального футбола РФС

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков покинул Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома организации.
«Исключить из состава Комитета профессионального футбола РФС Широкова Р.Н. и Фахриева И.Г., включить в состав комитета Зотова А.А. и Газизова Ш.К. Из состава Комитета массового футбола РФС исключить Меткина А.М., включить Лысакова А.М.
Утвердить Положение о Комитете разновидностей футбола РФС, включить в состав Подкомитета интерактивного футбола/киберфутбола указанного комитета РФС Савина Е.И., Левченко В.И., Рожкова В.В.
Включить в состав Совета регионов РФС Шоха Р.Р. (как избранного Президента МОА «Черноземье»)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.