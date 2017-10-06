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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии

6 октября 2017, пятница. 23:36 Футбол

Сборная Сербии проиграла команде Австрии в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2018, упустив возможность досрочно пробиться на мундиаль. В последнем туре сербам предстоит сыграть со сборной Грузии (9 октября).

На 11-й минуте отличился сербский полузащитник Лука Миливоевич, однако вскоре Гвидо Бургшталлер восстановил равновесие на табло. На 76-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря результативному удару Марко Арнаутовича. Казалось, сербы ушли от поражения на 83-й минуте, когда отличился Неманья Матич, но австрийцы вырвали победу в самой концовке. Решающий мяч на счету Луиса Шауба, которому ассистировал защитник «Рубина» Мориц Бауэр. Итоговый счёт – 3:2 в пользу Австрии.

В параллельном матче сборная Ирландии в родных стенах обыграла команду Молдавии со счётом 2:0. Дублем отметился Дэрил Мёрфи. На 92-й минуте в составе гостей был удалён полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Австрия
3 : 2
Сербия
0:1 – Миливоевич – 11, 1:1 – Бургшталлер – 25, 2:1 – Арнаутович – 76, 2:2 – Матич – 83, 3:2 – Шауб – 89
ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Ирландия
2 : 0
Молдавия
1:0 – Мёрфи – 2, 2:0 – Мёрфи – 19
Удаления: нет – Гацкан, 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австрии — Футбол Сборная Ирландии — Футбол Сборная Молдавии - Футбол Сборная Сербии - Футбол
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