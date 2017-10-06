Сборная Испании завоевала путёвку на чемпионат мира в России

В матче предпоследнего тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Испании на своём поле при судействе российского арбитра Алексея Еськова со счётом 3:0 разгромила команду Албании и досрочно обеспечила себе выход в финальную часть первенства.
«Фурия роха» сняла все вопросы о победителе ещё в первом тайме: на 16-й минуте отличился Родриго, на 23-й забил Иско, а три минуты спустя — Тьяго Алькантара.
Испанцы за тур до окончания группового турнира опережают на пять очков сборную Италии, что гарантирует им первую строчку и путёвку на ЧМ-2018.
На данный момент известны 11 участников мундиаля — Россия, Бельгия, Бразилия, Мексика, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия и Испания.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.